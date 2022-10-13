В Красноуфимске студенты медколледжа спасли пассажира маршрутки

Вовремя поставленный диагноз и качественно оказанная помощь сохранили уральцу жизнь. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Четверо второкурсников Красноуфимского филиала Свердловского областного медицинского колледжа вовремя диагностировали инсульт у пассажира маршрутки и доставили его в больницу.

Полученные в учебном заведении знания Софии Усолкиной, Константину Копыркину, Егору Приемщикову и Карине Назаровой пришлось применить по дороге на занятия.

"Мы ехали в колледж. Обратили внимание на рядом сидящего мужчину. Показалось, что он чувствует себя не очень хорошо — речь вязкая, спутанная, но запаха алкоголя не было. Когда все вышли на остановке, увидели, что он полностью дезориентирован, нарушена координация. Человек не знал, куда идти дальше", — рассказала София Усолкина.

Студенты сопроводили мужчину в приемное отделение больницы, которая находилась недалеко, его сразу госпитализировали. Сейчас он идет на поправку и готовится к выписке.

Напомним, что к первым симптомам развивающегося инсульта относятся нарушение речи, потеря координации и чувствительности половины тела, внезапная сильная головная боль, резкое ухудшение зрения. Если вы заметили эти признаки у себя или окружающих, срочно вызывайте скорую помощь.