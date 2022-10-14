В Екатеринбурге полыхает ангар с пластиковой продукцией

Жильцы ближайших домов жалуются на запах гари. Фото: Ольга Карташова

Клубы черного дыма заметили не только екатеринбуржцы, но и жители соседнего города. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там рассказали, что информация о ЧП поступила на пульт диспетчера в 16:32. По предварительным данным, на улице Аппаратной в помещении ангара горит пластиковая продукция. Площадь пожара составляет 100 "квадратов".

"Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания", — говорится в сообщении.

В редакцию "Областной газеты" также поступил звонок от жительницы Березовского. Она сообщила, что видит высокий столб дыма.

По уточненным данным на 17:34, площадь пожара составляет 800 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица спецтехники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением.