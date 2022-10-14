В промзоне Екатеринбурга из-за пожара обрушилась крыша ангара

Площадь пожара на улице Аппаратной возросла до 2 500 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Площадь пожара в промзоне Екатеринбурга увеличилась до 2 500 квадратных метров. В горящем ангаре на ул. Аппаратной обрушилась кровля, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для тушения огня созданы 4 боевых участка, работают 4 звена газодымозащитной службы. Привлечены 87 пожарных, 24 единицы техники. Для мониторинга ситуации сотрудники МЧС задействовали дрон, который передает изображение сверху. Применяется высотная техника, также прибыл пожарный поезд.

На место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Также привлечены сотрудники Роспотребнадзора, они должны проконтролировать качество атмосферного воздуха.

Напомним, сообщение о пожаре на улице Аппаратной в Екатеринбурге поступило на пульт МЧС в 16:32.