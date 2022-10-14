В Екатеринбурге при пожаре в ангаре с пластиком пострадал человек

В пожаре на Аппаратной пострадал мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Один человек пострадал в пожаре, который произошел сегодня в ангаре с пластиковой продукцией на улице Аппаратной в Екатеринбурге. Мужчина доставлен в больницу.

"По предварительным данным, пострадал мужчина — арендодатель помещений. У него предварительно зафиксированы ожоги 3% площади тела", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Назначена доследственная проверка, добавили в надзорном ведомстве. И.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил профильным министерствам и ведомствам оказать всю необходимую помощь спасателям.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, площадь пожара в ангаре увеличилась до 4000 тысяч квадратных метров. Группировка спасателей увеличена. В ликвидации задействованы 132 человека и 38 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в районе возгорания проведены замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ. Пробы направлены в лабораторию.

В настоящий момент жителям Орджоникидзевского района санитарные врачи рекомендуют не открывать окна, отказаться от контактных линз, больше пить воды, чаще промывать нос и горло, делать влажную уборку, отказаться от курения и прогулок. В случае необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

При появлении одышки, кашля, бессонницы и недомогания обращаться к медикам незамедлительно.

Напомним, сообщение о пожаре в промзоне на улице Аппаратной в Екатеринбурге поступило на пульт МЧС около половины пятого вечера. Из-за огня в ангаре рухнула крыша.