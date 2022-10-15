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Общество / Происшествия
15 октября 2022, 09:38

В Екатеринбурге на ул. Гурзуфской Mazda сбила 13-летнего мальчика

место ДТП

Пострадавшего ребенка доставили с травмами в больницу № 9. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Рядом с домом № 16 на ул. Гурзуфской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 2 и 13-летнего мальчика. Женщина, находившаяся за рулем, сбила ребенка, который переходил проезжую часть.

Мальчик после школы отправился гулять с друзьями. На пути в магазин они решили пересечь дорогу в неположенном месте. Дети выбежали на проезжую часть из-за стоящих на обочине автомобилей.

Пострадавшего ребенка доставили с травмами в больницу № 9. По словам матери мальчика, ранее ПДД он не нарушал.

За рулем Mazda находилась 56-летняя женщина, имеющая стаж вождения 11 лет, к административной ответственности привлекалась только 1 раз. В момент ДТП она была трезвой.

Областная газета Свердловской области

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