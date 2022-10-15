Огнеборцы почти сутки тушат пожар в промзоне на Эльмаше

Пожар был локализован на площади 4 800 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге крупный пожар площадью 4 800 квадратных метров в промзоне на ул. Аппаратной тушат уже почти 23 часа — сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:32 14 октября. Жителям Эльмаша рекомендуется воздержаться от прогулок, так как из-за горения пластика на складе концентрация вредных веществ в воздухе превышена.

Огонь удалось локализовать около полуночи. Работу пожарных сильно осложняло быстрое распространение пламени. Из-за высокой температуры в ангаре рухнула крыша. Кроме того, в пожаре пострадал человек. В тушении задействовано более 140 огнеборцев и около 40 единиц спецтехники. Содействие пожарным также оказали сотрудники Росгвардии.

"Ближайшим к месту происшествия оказался наряд вневедомственной охраны в составе старших сержантов полиции Егора Макеева и Александра Кантышева. Вместе с полицейскими они оперативно приняли меры к недопущению прохода граждан на опасную территорию и обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники МЧС", — сообщается в telegram-канале Росгвардии.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в пробе воздуха, взятой по адресу ул. Аппаратная, 8, зафиксировано превышение вредных веществ. Екатеринбуржцам, проживающим в районе задымления, рекомендуется не открывать окна, не выходить на улицу, при необходимости использовать маски и респираторы. Также следует пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и делать влажную уборку.