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16 октября 2022, 13:00

Крупный пожар в промзоне Екатеринбурга потушен

пожар потушен

Огнеборцы разбирают сгоревшие конструкции. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнеборцы справились с огнем в складском здании, расположенном на улице Аппаратной. На это им понадобилось почти двое суток — сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 16:32 14 октября.

По уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 12:03 открытое горение ликвидировано. Спасатели продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. Задействованы 12 единиц спецтехники, 55 человек личного состава.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Как ранее писала "Областная газета", в пятницу на Эльмаше загорелся ангар с пластиковой продукцией. Площадь возгорания достигла 4 800 "квадратов", черный столб дыма видели даже жители соседнего города — Березовского. В результате инцидента пострадал арендодатель помещений. Мужчину доставили в больницу.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Свердловской области следили за качеством атмосферного воздуха в районе пожара. Было проведено 145 исследований. Жильцам близлежащих домов рекомендовали оставаться дома, а при выходе на улицу надевать маску.

Областная газета Свердловской области

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