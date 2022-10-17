Первоуральский городской суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

На месте работали сотрудники силовых ведомств. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня утром Первоуральский городской суд эвакуировали. Причиной стало сообщение о минировании здания.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе горсуда. Сейчас все вернулись на рабочие места.

Изданию уточнили, что громкое дело мужчины, который в пьяном состоянии сел за руль и погубил свою 5-летнюю дочь, будет рассмотрено. Оно должно было стартовать в 9 утра, но из-за тревожного сообщения заседание перенесли.

Напомним, в начале июля произошло смертельное ДТП — мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В момент аварии у него на коленях сидела дочка. Девочка оказалась придавлена к рулю и скончалась от полученных травм.

По уточненным данным прокуратуры Свердловской области, обвиняемому суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. Он также не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.