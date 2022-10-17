100 человек эвакуировались из-за пожара в 14-этажке Екатеринбурга

Пожар произошел в подвале. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о пожаре на улице Розы Люксембург поступило на пульт диспетчера в 11:17. До приезда спасателей здание покинули 100 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через 7 минут. В ходе разведки было установлено, что в подвале 14-этажного административного здания горели вещи.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В течение 10 минут возгорание было локализовано и ликвидировано.

В 11:53 спасатели уточнили, что до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 350 человек. Также в результате возгорания пострадал 1 человек. Он доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.