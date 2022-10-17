Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при падении самолета в Ейске

Глава государства заслушал доклады губернатора Кубани, глав МЧС и Минздрава по поводу происшествия. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко отправиться в Ейск. Они должны оказать помощь людям, пострадавшим в результате крушения истребителя.

Глава государства также заслушал доклады губернатора Кубани, глав МЧС и Минздрава по поводу происшествия.

Как ранее писала "ОГ", в Ейске на жилую девятиэтажку, расположенную по адресу ул. Коммунистическая, 20/1, упал военный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что у истребителя Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета загорелся один из двигателей. Два пилота успели катапультироваться.

"Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи", — пишет Вениамин Кондратьев у себя в telegram-канале.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погибли 2 человека, еще 15 пострадали.