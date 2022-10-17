Число погибших при падении самолета в Ейске увеличилось до 3 человек

Фото: скрин видео, опубликованного губернатором Краснодарского края

Достоверно известно о трех жертвах из-за ЧП с самолетом в Ейске. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова вличном telegram-канале.

На месте организовано дежурство 20 бригад скорой помощи. На подъезде еще 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги, комбустиологи. Кроме того, выдвинулись 10 психологов из Краснодара.

Как отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пожар на завершающей стадии тушения. Позже можно будет оценить масштабы повреждений. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена.

Как ранее писала "ОГ", в Ейске на жилую девятиэтажку, расположенную по адресу ул. Коммунистическая, 20/1, упал военный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что у истребителя Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета загорелся один из двигателей. Два пилота успели катапультироваться.

Огонь охватил несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Возбуждено уголовное дело.

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