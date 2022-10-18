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Общество / Происшествия
18 октября 2022, 09:15

13 человек погибли и 19 пострадали в результате ЧП в Ейске

дом в Ейске, на который упал самолет

Спасатели МЧС провели разбор завалов. Фото: из личного telegram-канала Вениамина Кондратьева

В результате крушения Су-34 на жилой дом в Ейске погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка. Еще 19 — получили ранения.

Четверо из них доставлены в Краснодарскую краевую больницу. Остальные получают лечение в Ейске. Оказание медпомощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Данные о количестве погибших и пострадавших подтвердили в МЧС России. Там также рассказали, что за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, свыше 360 эвакуированы.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в личном telegram-канале заявил, что всех желающих обеспечили местами в пунктах временного размещения. Им будет предоставляться трехразовое питание.

Ранее он также писал, что на месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Кроме того, информировал о принятии решения по выплатам материальной помощи:

  • единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей;
  • на каждого прописанного члена семьи: при частичной утрате имущества — 50 тысяч рублей, при полной потере имущества — 100 тысяч рублей;
  • пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатят по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей;
  • родственникам погибших — 1 миллион рублей.

Напомним, вчера вечером в Ейске на жилую девятиэтажку по улице Коммунистической упал военный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что у истребителя Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета загорелся один из двигателей. Два пилота успели катапультироваться. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Областная газета Свердловской области

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