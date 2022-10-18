Свердловская полиция задержала преступную группу за хищение топлива с железной дороги

Задержали участников ОПГ сотрудники свердловской полиции при силовой поддержке спецподразделения "Гром". Фото: Валерий Горелых

Полиция Свердловской области задержала восемь членов организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась хищением топлива на железной дороге. Подозреваемые сливали солярку тоннами из стоящих на путях цистерн.

Злоумышленников взяли с поличным. На окраине Екатеринбурга в районе реки Арамилка восемь участников ОПГ вскрыли пломбы у цистерн и с помощью шлангов слили горючее в канистры, похитив порядка 4,5 тонн дизельного топлива, которое принадлежало одной из российских коммерческих компаний, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Емкости для похищенных нефтепродуктов были установлены в пяти автомобилях марки УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66. Задержанными оказались местные жители 1976, 1992, 1984, двое 1973, 1995, 1993 и 1989 годов рождения. Двое из них машинисты, третий — помощник машиниста, разнорабочий, два водителя и пара неработающих. Один из железнодорожников имеет судимость за кражу. Криминальный спрут действовал, когда вагоны с бензином и соляркой двигались со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на подъездной путь Шабровский, расположенный вблизи екатеринбургской нефтебазы", — рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что задержали участников ОПГ сотрудники свердловской полиции при силовой поддержке спецподразделения "Гром". Сейчас сыщикам предстоит выяснить каналы сбыта украденного топлива.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее на Среднем Урале были задержаны трое мужчин, которые пытались взорвать банкомат.