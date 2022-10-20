В Екатеринбурге курьер телефонных мошенников похитил у пенсионерки 4,2 млн рублей

У курьера изъяли часть похищенных средств. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицией Екатеринбурга задержан курьер, работавший в сговоре с телефонными мошенниками. 55-летний мужчина похитил у пенсионерки 4,2 миллиона рублей.

Подозреваемого сотрудники полиции задержали быстро, у него изъяли часть похищенных денег – около 2 тысяч евро и 100 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина признался, что работу нашел в социальных сетях. Он рассказал, что мошенники позвонили своей жертве, известив о ДТП, в котором виновата ее внучка. Чтобы уберечь от наказания родственницу, доверчивая жительница согласилась отдать аферистам больше 4 миллионов рублей в иностранной валюте. За деньгами отправили "бегунка", которого впоследствии задержали силовики.

В полиции предупреждают горожан, что сомнительный заработок в качестве курьера телефонных мошенников оборачивается уголовным делом за соучастие в преступлении. Фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, ранее пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжесотруднику ПФР свои сбережения.