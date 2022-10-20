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20 октября 2022, 15:00

На ЕКАД произошло смертельное ДТП

ДТП

Движение у места происшествия оргизовано в объезд. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днем на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП. Есть погибший.

По предварительной информации, водитель Kia Rio решил обогнать грузовик с полуприцепом. Он перестроился в крайнюю левую полосу движения и врезался в стоящую "Газель". Далее иномарку отбросило на попутно движущуюся Scania, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

От полученных травм 38-летний мужчина-водитель Kia скончался. На месте происшествия проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Областная газета Свердловской области

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