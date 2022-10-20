Житель Нижнего Тагила решил помириться с девушкой и остановил движение поездов

Посторонний предмет был установлен на железнодорожном участке станции Быньговский. Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

В Нижнем Тагиле сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя, который на железнодорожных путях установил провод, соединяющий рельсы клеммами. Его доставили в дежурную часть.

Мужчина объяснил правоохранителям, что решил сымитировать неисправность на путях, чтобы привлечь внимание девушки, работающей на железной дороге, после их ссоры.

Однако из-за поступка тагильчанина произошла задержка движения подвижного состава. Кроме того, установка провода могла повлечь за собой боле серьезные последствия: сход состава, человеческие жертвы и немалые убытки.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.