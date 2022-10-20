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20 октября 2022, 16:19

Житель Нижнего Тагила решил помириться с девушкой и остановил движение поездов

железнодорожные пути

Посторонний предмет был установлен на железнодорожном участке станции Быньговский. Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

В Нижнем Тагиле сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя, который на железнодорожных путях установил провод, соединяющий рельсы клеммами. Его доставили в дежурную часть.

Мужчина объяснил правоохранителям, что решил сымитировать неисправность на путях, чтобы привлечь внимание девушки, работающей на железной дороге, после их ссоры.

Однако из-за поступка тагильчанина произошла задержка движения подвижного состава. Кроме того, установка провода могла повлечь за собой боле серьезные последствия: сход состава, человеческие жертвы и немалые убытки.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Областная газета Свердловской области

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