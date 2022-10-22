В Екатеринбурге задержан мужчина, портивший краской машины с символом Z

Задержанный обливал машины краской по ночам на Уралмаше. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который обливал краской автомобили с символом Z. Операцию провели сотрудники свердловского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) совместно с ФСБ, сообщил "Областной газете" источник в силовых структурах.

По данным источника, задержанному 34 года, он проживает в микрорайоне Уралмаш. Мужчина называет себя пацифистом, этим он объяснил свои действия, когда облил краской несколько автомобилей. Выбирал именно те машины, на которых был символ Z.

Известно, что в отношении екатеринбуржца составлены три протокола по статьям КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных сил России. Также задержанного проверяют на возможную связь с украинскими экстремистами.

Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге местного жителя, завербованного спецслужбами Украины.