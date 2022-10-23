Военный истребитель упал на двухэтажный дом в Иркутске

Информации о пострадавших пока нет. Фото: скриншоты видео из соцсетей

В воскресенье, 23 октября, в Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет. Губернатор Игорь Кобзев отправился на место ЧП.

О происшествии рассказал глава Иркутской области у себя в telegram-канале.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет", — говорится в сообщении Игоря Кобзева.

В МЧС уточнили, что крушение самолета произошло во время испытательного полета — оба пилота погибли. Истребитель упал в секторе частной застройки в черте города. Площадь пожара возросла до 200 кв. м.

Напомним, в Ейске в начале этой недели на жилую девятиэтажку по улице Коммунистической упал военный самолет. В результате крушения истребителя 13 человек погибли и 19 пострадали.

В Минобороны РФ сообщили, что у Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета загорелся один из двигателей. Два пилота успели катапультироваться. По данному факту было возбуждено уголовное дело.