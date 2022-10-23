СКР возбудил уголовное дело по факту падения Су-30 на здание в Иркутске

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа. Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения военного истребителя Су-30 на двухэтажное здание в Иркутске. Следователи считают, что причиной трагедии стали нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Крушение произошло во время испытательного полета.

"Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании", — говорится на сайте СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснил, что самолет упал на двухэтажный дом на ул. Пржевальского, 32, где проживали две семьи. Никто из жильцов и местного населения не пострадал, однако оба пилота погибли.

На месте падения истребителя начался пожар, который распространился на площади 200 квадратных метров. К данному моменту огонь удалось ликвидировать. Из-за происшествия без света остаются около 150 домов.