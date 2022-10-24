Отзывчивость на высоте

Уралец Андрей Кузнецов (слева) и Валерий Мясоедов из Санкт-Петербурга спасли на пике Ленина трех девушек-спортсменок из Латвии. Фото: из личного архива В. Мясоедова

При восхождении на пик Ленина («семитысячник» на границе Кыргызстана и Таджикистана) альпинист из Ревды Андрей КУЗНЕЦОВ помог спасти трех своих «коллег» – девушек из Латвии. Вместе с коллегой-гидом Андрею пришлось оказывать первую помощь, а потом и буквально нести на себе пострадавших. Обо всех высокогорных перипетиях он рассказал «ОГ». Публикуем историю от первого лица:

– В штурмовом лагере на высоте 6100 м, последнем пристанище перед вершиной пика Ленина (7134 м), уже двое суток бушевала стихия. Снегопад и сильный ветер заметали палатки по самые макушки. Из-за непогоды альпинистов в лагере уже было немного, большинство покинули место стоянки. Мы, оставшиеся, также собирались спускаться вниз, помогая друг другу откапывать палатки и выбираться наружу. В одной из них шерп (потомки тибетцев, которые сейчас работают высокогорными носильщиками-проводниками. – Прим. ред.) обнаружил трех альпинисток из Латвии без сознания и закричал, призывая нас.

Не раздумывая, мы с гидом из Санкт-Петербурга Валерием Мясоедовым бросились на помощь. Залезли в палатку и начали реанимировать пострадавших. Несмотря на холод и ветер, пришлось приоткрыть полог палатки – иначе перевести неподвижные тела в сидячее положение было невозможно. К нам присоединился Декба, шерп из Непала.

Сперва мы думали, что девушки задохнулись из-за недостатка кислорода. Но в ходе реанимационных мероприятий поняли, что причиной стало отравление угарным газом от газовой горелки. Нескольких вдохов этой газовой смеси достаточно, чтобы получить смертельную дозу.

Дышать альпинистки не могли, приходилось разжимать им челюсти и открывать рот, чтобы хоть как-то обеспечить доступ воздуха в легкие. На такой высоте даже здоровый человек остро ощущает недостаток кислорода. А здесь трое – в критическом состоянии. Из признаков жизни – только очень слабый пульс. Время шло, а улучшений не происходило.

И тут, к счастью, в дежурной палатке обнаружился аварийный баллон кислорода. Мы надели кислородную маску на одну из пострадавших – и через несколько минут она вздохнула и открыла глаза! Ту же процедуру проделали со второй девушкой, далее ожила третья. Мы поочередно давали им маску, пока они не начали дышать самостоятельно. Находиться в таком состоянии на высоте спасенным было чревато из-за недостатка кислорода.

Приняли решение немедленно спускаться. Мы собрали их снаряжение и вещи: носки, ботинки, пуховки, «кошки» и прочее, и начали спуск. Снег был очень глубокий, шли в связке, пострадавшие – при помощи сопровождающих. Сил у них совсем не было, они то и дело падали в сугробы, и нам приходилось доставать их оттуда. Чем ниже мы спускались, тем больше оживали спасенные. Впереди нас ждал долгий и длинный спуск в базовый лагерь через ледник и трещины. Но это уже было вторично: главное, что все остались живы.

К слову Андрей Кузнецов не в первый раз участвует в спасении жизней в горах. В 2018 году на Памире (в Таджикистане) разбился вертолет с альпинистами на борту, и ревдинец возглавил поисково-спасательную операцию. Упавшую машину удалось обнаружить на высоте 5000 метров и спасти всех оставшихся в живых пострадавших.