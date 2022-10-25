В Екатеринбурге задержали готовившего расправу над одноклассниками подростка

Подросток хотел принести в школу травматический пистолет. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге силовики задержали 14-летнего школьника, который планировал расправиться со своими одноклассниками. В СМИ сообщают, что подросток хотел принести в школу травматический пистолет.

По данным журналистов, ученик написал о своих планах в школьном чате, рассказав, что планирует нападение на сверстников.

В силовых ведомствах Свердловской области ситуацию не комментируют. В администрации Екатеринбурга сообщили, что инцидент расследуется компетентными органами.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель, который ночью обливал краской припаркованные автомобили.