Темы дня

Общество / Происшествия
25 октября 2022, 15:09

В Екатеринбурге задержали готовившего расправу над одноклассниками подростка

  Валерия Белякова
Полиция

Подросток хотел принести в школу травматический пистолет. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге силовики задержали 14-летнего школьника, который планировал расправиться со своими одноклассниками. В СМИ сообщают, что подросток хотел принести в школу травматический пистолет.

По данным журналистов, ученик написал о своих планах в школьном чате, рассказав, что планирует нападение на сверстников.

В силовых ведомствах Свердловской области ситуацию не комментируют. В администрации Екатеринбурга сообщили, что инцидент расследуется компетентными органами.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель, который ночью обливал краской припаркованные автомобили.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2022, 20:35 / Спорт
В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров
25.10.2022, 19:38 / Общество
Глава Березовского ГО рассказал о мошенниках, которые обманывают родственников мобилизованных
25.10.2022, 18:17 / Общество
Два ключевых региона УрФО свяжет "Орлан"
25.10.2022, 17:59 / Общество
Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Бриттни Грайнер
25.10.2022, 17:09 / Общество
В Госдуме предложили заморозить плату за обучение в вузах для детей участников СВО