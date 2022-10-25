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25 октября 2022, 16:41

В Екатеринбурге бабушка с внуком пострадали при переходе дороги на красный

  Валерия Белякова
ДТП

Бабушка с внуком пострадали в Екатеринбурге, переходя дорогу на красный сигнал светофора. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 59-летняя жительница со своим внуком попали под машину, переходя дорогу на красный сигнал светофора. ДТП произошло на улице Викулова.

23-летняя девушка за рулем Daewoo Nexia, двигаясь по Викулова в сторону Крауля, сбила пешеходов. Из-за столкновения травмы получил 9-летний мальчик и его бабушка, пострадавшие госпитализированы, сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как пояснила инспекторам водитель, она ехала прямо на зеленый сигнал светофора, пешеходов не заметила, так как обзор левой части дороги закрыла "Газель". Стаж вождения девушки составляет 4 месяца.

По факту ДТП сотрудники полиции направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга. Также в школе, где обучался пострадавший ребенок, инспекторы ГИБДД проведут профилактические мероприятия.

Напомним, ранее на ЕКАД столкнулись несколько автомобилей. 

Областная газета Свердловской области

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