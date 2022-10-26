В Екатеринбурге подожгли спящего в коллекторе бездомного

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в коллекторе межу домами № 80 и 78а по улице 8 Марта произошел пожар. В результате пострадал бездомный.

Очевидцы, которые обнаружили горящего мужчину, вызвали сотрудников скорой и МЧС. Во время оказания медпомощи пострадавший несколько раз терял сознание. У него сильные ожоги головы, шеи и рук — поражено 20%.

Фото: ИА "Ночные новости"

Его госпитализировали в ГКБ № 40.

Видео: ИА "Ночные новости".

По словам пострадавшего, он находился в коллекторе один. В кармане у него была бутылка с алкоголем. Предположительно, мужчину чем-то облили и подожгли, пока он спал, передают ИА "Ночные новости".

Фото: ИА "Ночные новости"

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. При тушении было задействовано 2 отделения 3-й пожарной части Екатеринбургского гарнизона.