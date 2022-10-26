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26 октября 2022, 11:49

В Таиланде нашли тело пропавшей 20 октября туристки из Екатеринбурга

море

На острове Пхукет сезон дождей и высокие волны Фото: Нина Георгиева

Тело пропавшей 6 дней назад на острове Пхукет 53-летней гражданки РФ Елены Радченко обнаружили в море. В поисках туристки были задействованы более 100 человек: полицейские, военнослужащие береговой охраны и водолазы.

"Тело россиянки было обнаружено в море в 1 км от того места, где она заходила. Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания", — рассказал ТАСС Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Он также добавил, что в полиции уверены, что это екатеринбурженка, поскольку на ней был купальник необычного цвета.

Как ранее писала "Областная газета", женщина является сотрудницей Свердловской железной дороги. Находясь в отпуске, она перестала выходить на связь с семьей. В прошлый четверг Елена Радченко вышла из гостиницы и не вернулась. Ее вещи были обнаружены на пляже.

В Генконсульстве РФ на острове Пхукет отмечают, что сейчас сезон дождей и высокие волны. На пляжах выставлены красные флаги, однако некоторые туристы купаются и при таких неблагоприятных погодных условиях.

Областная газета Свердловской области

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