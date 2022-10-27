На Пхукете раскрыли подробности поисков утонувшей свердловчанки

Туристку из Екатеринбурга нашли в 40 километрах от места, где она пропала. Фото: Иккапоп Тхонгтуб, портал "Новости Пхукета"

Центральный отдел полиции Пхукета раскрыл подробности поисков, утонувшей туристки из Екатеринбурга 53-летней Елены Радченко. Тело было найдено в море между пляжами Патонг и Карон — примерно в 40 километрах от места, откуда пропала женщина.

"Описание внешности и купальный костюм схожи с теми, что были на фотографиях и в описаниях пропавшей туристки из России", — цитирует заявление пресс-службы центрального отдела полиции Пхукета интернет-издание "Новости Пхукета".

Фото: Иккапоп Тхонгтуб, портал "Новости Пхукета"

Тело туристки доставили на пляж Лайан, а затем в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Там будут проведены медицинские экспертизы для уточнения причины смерти. Власти Таиланда выразили соболезнования в связи с гибелью россиянки, а также напомнили об опасности купания в море в сезон дождей. Официальные лица отмечают важность обеспечения безопасности отдыхающих туристов.

"Мы — официальные лица, отвечающие за страну. И мы не хотим, чтобы такие случаи происходили", — заявил министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.

Фото: Иккапоп Тхонгтуб, портал "Новости Пхукета"

Напомним, туристка из Екатеринбурга пропала 20 октября, она ушла из гостиницы и не вернулась. Ее вещи были найдены на пляже недалеко от отеля.