В Первоуральске на ж/д станции тепловоз наехал на тупиковую призму

В Первоуральске тепловоз сошел с путей при маневровых работах. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Первоуральске на железнодорожной станции тепловоз наехал на тупиковую призму и сошел с путей. ЧП случилось сегодня утром при проведении маневровых работ, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве объяснили, что инцидент произошел в ходе перестановки 16 грузовых вагонов, тепловоз сошел с рельсов в тупиковой зоне.

В ЧП никто не пострадал, происшествие не отразилось на расписании и движении поездов. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления обстоятельств произошедшего, а также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее с путей сошли три вагона в парке станции Шарташ.