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27 октября 2022, 12:29

Сотрудник ГИБДД спас семью из горящего дома в Каменске-Уральском

Сотрудник ГИБДД

Инспектор находился при исполнении служебных обязанностей, когда увидел горящее здание. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Минувшей ночью около 5:00 в Каменске-Уральском загорелся жилой дом в частном секторе. Старший инспектор ДПС Игорь Липин заметил пожар и оперативно эвакуировал из здания семью из четырех человек, двое из которых — дети.

Инспектор находился при исполнении служебных обязанностей, когда увидел горящее здание: сначала он заметил клубы дыма на улице Степана Разина, а затем подъехал ближе и обнаружил возгорание на втором этаже деревянного дома. Игорь Липин связался с дежурной частью территориального ОВД и передал информацию в МЧС.

"Ранним утром жильцы еще спали и, как они позже рассказали сами, не осознавали, в какой опасности находились. Подбежав к жилому строению, сотрудник ГИБДД начал громко стучать в запертые двери, звонить в звонок и звать хозяев жилища. Вскоре дверь открыли 10-летний мальчик и его мама. Граждане даже не почувствовали запаха дыма и не подозревали, что прямо над их головами со стремительной скоростью распространяется огонь", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В последующие 5 минут из здания были эвакуированы глава семьи — мужчина 1978 года рождения, его жена 1980 года рождения, а также двое сыновей 2002 и 2011 годов рождения. Инспектор посадил семью в патрульный автомобиль и поспешил на помощь пожарным.

Огонь быстро распространился и полностью уничтожил дом.

В настоящее время руководство ОВД Каменска-Уральского решает вопрос о поощрении отличившегося инспектора, благодаря профессиональным действиям которого удалось спасти жизни людей.

Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Областная газета Свердловской области

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