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Общество / Происшествия
28 октября 2022, 12:35

Из-за нарушений правил пожарной безопасности погибли два свердловчанина

пожар

Безопасность каждого человека в первую очередь зависит от него самого. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Инциденты с погибшими произошли минувшей ночью в коллективных садах. Причинами в обоих случаях стали нарушения правил пожарной безопасности.

Один из пожаров случился в селе Малобрусянское Белоярского городского округа в коллективном саду "Черемушка". Там горели 2 дома и надворные постройки. Во время тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Как выяснилось, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще один инцидент произошел в коллективном саду "Рябинушка" (Ирбит). На площади 30 квадратных метров полыхал дом. В ходе разборки и проливки сгоревших конструкций был обнаружен погибший. Он нарушил правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала осени уже зарегистрировано 100 пожаров в садовых товариществах. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Ввиду роста пожаров в садовых товариществах сотрудники МЧС России усилили профилактическую работу с жителями", — говорится в сообщении. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. В случае если вы стали очевидцем, незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам 101, 112.

Областная газета Свердловской области

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