Президент РФ выразил соболезнования главе Республики Корея в связи с трагедией

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Елю в связи с трагическим происшествием в Сеуле.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Добавим, в субботу вечером во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла давка. По последним данным, погибли 153 человека, в том числе 4 россиянки. 82 человека пострадали, пишет ТАСС.