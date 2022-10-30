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30 октября 2022, 15:18

Президент РФ выразил соболезнования главе Республики Корея в связи с трагедией

Владимир Путин

Президент России выразил соболезнования. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Елю в связи с трагическим происшествием в Сеуле.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Добавим, в субботу вечером во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла давка. По последним данным, погибли 153 человека, в том числе 4 россиянки. 82 человека пострадали, пишет ТАСС.

Областная газета Свердловской области

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