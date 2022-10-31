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31 октября 2022, 11:53

Пассажирский автобус перевернулся по дороге в Екатеринбург

ДТП с автобусом

Во время снегопадов увеличивается количество ДТП из-за неправильно выбранной скорости. Фото: кадр из видео УГИБДД по Челябинской области

Инцидент произошел сегодня рано утром на территории Челябинской области. В результате аварии в больницу попали 13 человек.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Yutong, который следовал по маршруту Костанай — Екатеринбург, во время снегопада съехал в кювет. В момент ДТП в салоне находилось 22 человека. Они ехали в столицу Урала на работу. 13 из них пострадали.

Как уточнили в УГИБДД по Челябинской области, автобусом управлял житель Екатеринбурга с водительским стажем 12 лет. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения РФ не привлекался.

Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Областная газета Свердловской области

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