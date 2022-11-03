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Общество / Происшествия
3 ноября 2022, 15:15

В ГО Богданович массово гибнут косули

погибшая косуля

Трупы погибших животных утилизированы. Фото: пресс-служба администрации ГО Богданович

В городском округе обнаружено более 30 погибших косуль. Случаев заболевания других животных, в том числе домашних, не зафиксировано.

По данным специалистов Богдановичской ветстанции, причиной смерти косуль могли стать стресс-факторы (похолодание, ограниченное количество источников воды) в совокупности с выявленными в погибших особях спорообразующими микроорганизмами, которые вызывают опасное бактериальное заболевание — клостридиоз. Отмечается, что возбудителей, относящихся к сибирской язве, ящуру, чуме мелких жвачных, оспе, бруцеллезе специалисты не обнаружили.

Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, трупы всех животных утилизованы в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Контролируют ситуацию специалисты территориального управления Россельхознадзора, Госветслужбы, местного Госохотнадзора. Ожидается, что власти региона введут на неблагополучной территории ограничения.

При обнаружении погибших косуль и других животных следует обращаться по телефону (34376) 5-09-02.

Охотникам рекомендуют проверять пойманных животных. Контактные данные: (34376) 5-22-12, (34376) 3-23-98.

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Областная газета Свердловской области

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