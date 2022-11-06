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Общество / Происшествия
6 ноября 2022, 09:54

В селе Малая Лая потушили крупный пожар в кафе-гостинице

  Валерия Белякова
Место пожара

Площадь пожара в гостинице составила 2000 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В селе Малая Лая Горноуральского городского округа сегодня ночью загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Пламя охватило 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. На месте ЧП сотрудники МЧС огонь локализовали в течение 50 минут, не допустив его распространения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Открытое горение было ликвидировано в 7:44. В борьбе с пожаром и при устранении его последствий были задействованы 45 человек и 14 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, накануне в Костроме при пожаре в кафе погибли 13 человек, в здании обрушилась кровля.

Областная газета Свердловской области

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