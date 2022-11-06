В селе Малая Лая потушили крупный пожар в кафе-гостинице

В селе Малая Лая Горноуральского городского округа сегодня ночью загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Пламя охватило 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. На месте ЧП сотрудники МЧС огонь локализовали в течение 50 минут, не допустив его распространения.
Открытое горение было ликвидировано в 7:44. В борьбе с пожаром и при устранении его последствий были задействованы 45 человек и 14 единиц техники.
Напомним, накануне в Костроме при пожаре в кафе погибли 13 человек, в здании обрушилась кровля.