СКР возбудил дело о халатности после пожара в кафе Костромы

По данным СКР, в сгоревшем кафе не следили за требованиями пожарной безопасности. Фото: сайт СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после пожара в костромском кафе, где погибли 13 человек и 6 получили травмы, сообщает пресс-служба ведомства.

СКР завершил процессуальную проверку. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, ответственные должностные лица не планировали и не проводили в здании кафе надзорные мероприятия, связанные с пожарной безопасностью.

"Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена", — сообщили в СКР.

В ведомстве добавили, что в Кострому прибыли сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России. Они дополнительно осмотрят место происшествия, а также соберут образцы материалов для проведения пожарно- и взрывотехнической экспертиз. Также будут изучены изъятые видеозаписи.

Напомним, пожар в костромском кафе "Полигон" произошел в ночь с 4 на 5 ноября, в здании обрушилась кровля.