Темы дня

Общество / Происшествия
6 ноября 2022, 15:24

СКР возбудил дело о халатности после пожара в кафе Костромы

  Валерия Белякова
Сотрудники СКР на месте пожара

По данным СКР, в сгоревшем кафе не следили за требованиями пожарной безопасности. Фото: сайт СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после пожара в костромском кафе, где погибли 13 человек и 6 получили травмы, сообщает пресс-служба ведомства.

СКР завершил процессуальную проверку. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, ответственные должностные лица не планировали и не проводили в здании кафе надзорные мероприятия, связанные с пожарной безопасностью.

"Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена", — сообщили в СКР.

В ведомстве добавили, что в Кострому прибыли сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России. Они дополнительно осмотрят место происшествия, а также соберут образцы материалов для проведения пожарно- и взрывотехнической экспертиз. Также будут изучены изъятые видеозаписи.

Напомним, пожар в костромском кафе "Полигон" произошел в ночь с 4 на 5 ноября, в здании обрушилась кровля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.11.2022, 21:40 / Общество
84-летняя пенсионерка попала под трамвай в Екатеринбурге
07.11.2022, 20:53 / Общество
В Екатеринбурге на ул. Степана Разина появилась первая проекционная "зебра"
07.11.2022, 19:51 / Общество
Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных
07.11.2022, 18:23 / Общество
Екатеринбургский митрополит обеспокоен законопроектом о борьбе с буллингом в школах
07.11.2022, 17:56 / Общество
В Сысерти поставят контейнерные площадки, сделанные из переработанного мусора