На станции в Серове загорелся путеизмерительный вагон

На Среднем Урале загорелся вагон, измеряющий состояние рельсовой колеи. Инцидент случился на станции Серов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Возгорание в вагоне ликвидировали силами сотрудников серовской пожарной части. По предварительной версии, в тамбуре вспыхнули бензогенератор и запасы топлива.
На место ЧП выехал и.о. серовского транспортного прокурора. Назначена проверка, сотрудники надзорного ведомства изучат, как на объекте соблюдаются правила пожарной безопасности.
Ранее на станции в Первоуральске на тупиковую призму наехал вагон-локомотив.