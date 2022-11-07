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Общество / Происшествия
7 ноября 2022, 09:35

На станции в Серове загорелся путеизмерительный вагон

  Валерия Белякова
Пострадавший вагон

На место ЧП в Серове выехал транспортный прокурор. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На Среднем Урале загорелся вагон, измеряющий состояние рельсовой колеи. Инцидент случился на станции Серов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 

Возгорание в вагоне ликвидировали силами сотрудников серовской пожарной части. По предварительной версии, в тамбуре вспыхнули бензогенератор и запасы топлива. 

На место ЧП выехал и.о. серовского транспортного прокурора. Назначена проверка, сотрудники надзорного ведомства изучат, как на объекте соблюдаются правила пожарной безопасности. 

Ранее на станции в Первоуральске на тупиковую призму наехал вагон-локомотив.  

Областная газета Свердловской области

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