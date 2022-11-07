На станции в Серове загорелся путеизмерительный вагон

На место ЧП в Серове выехал транспортный прокурор. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На Среднем Урале загорелся вагон, измеряющий состояние рельсовой колеи. Инцидент случился на станции Серов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Возгорание в вагоне ликвидировали силами сотрудников серовской пожарной части. По предварительной версии, в тамбуре вспыхнули бензогенератор и запасы топлива.

На место ЧП выехал и.о. серовского транспортного прокурора. Назначена проверка, сотрудники надзорного ведомства изучат, как на объекте соблюдаются правила пожарной безопасности.

Ранее на станции в Первоуральске на тупиковую призму наехал вагон-локомотив.