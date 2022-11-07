Возле Макаровского моста в Екатеринбурге загорелась лодочная станция

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели Екатеринбурга получили в 14:30 сообщение о пожаре на ул. Гражданской. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит база-стоянка для маломерных судов.

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 14:54 пожар удалось локализовать, а еще через 3 минуты открытое горение было ликвидировано. Сейчас специалисты занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 спецмашины.

Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".