Red Wings назвала причину экстренной посадки самолета в Сочи

Во время полета в самолете сработал датчик разгерметизации. Фото: Галина Соловьева

В Red Wings рассказали, самолет летевший из Стамбула в Екатеринбург, вынужденно приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона. По предварительным данным авиакомпании, инцидент произошел по вине наземной службы аэропорта в Стамбуле.

"По предварительной информации, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека. Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха: командир судна принял абсолютно верное решение о посадке в ближайшем аэропорту — Сочи", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик заявил, что сейчас они вместе с представителями воздушной гавани в Стамбуле выясняют, из-за чего была нарушена технология подготовки авиасудна.

Отметим, самолет Red Wings вылетел из Стамбула в Екатеринбург вечером 7 ноября. На борту лайнера находились 100 человек, из которых 4 — члены экипажа. Во время полета в самолете сработал датчик разгерметизации. Командир авиасудна запросил экстренную посадку в Сочи. В Екатеринбург лайнер вылетел около часа ночи по местному времени, добавили в пресс-службе компании.