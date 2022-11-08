В районе Ганиной Ямы поезд врезался в автомобиль на переезде

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 8 ноября в районе 2-го километра подъезда к Ганиной Яме на железнодорожном переезде произошло ДТП: поезд врезался в автомобиль. На место ЧП выехал наряд ДПС.

По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управлявший автомобилем Lada Vesta, двигался со стороны поселка Коптяки. Водитель проигнорировал дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" ПДД РФ, не убедился в безопасности движения при проезде через железную дорогу — произошло столкновение с тепловозом.

В аварии никто не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД проводят процессуальные действия и опрашивают участников ДТП.