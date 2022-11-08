Темы дня

Общество / Происшествия
8 ноября 2022, 15:54

В районе Ганиной Ямы поезд врезался в автомобиль на переезде

ЖД переезд

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 8 ноября в районе 2-го километра подъезда к Ганиной Яме на железнодорожном переезде произошло ДТП: поезд врезался в автомобиль. На место ЧП выехал наряд ДПС.

По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управлявший автомобилем Lada Vesta, двигался со стороны поселка Коптяки. Водитель проигнорировал дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" ПДД РФ, не убедился в безопасности движения при проезде через железную дорогу — произошло столкновение с тепловозом.

В аварии никто не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД проводят процессуальные действия и опрашивают участников ДТП.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.11.2022, 21:38 / Общество
Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года
08.11.2022, 21:00 / Общество
Глава свердловских молодогвардейцев Артем Николаев будет участвовать в СВО
08.11.2022, 19:29 / Общество
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
08.11.2022, 18:31 / Общество
Число телемедицинских консультаций при оказании помощи детям на Среднем Урале выросло на 15%
08.11.2022, 17:58 / Общество
Волонтерам возместят расходы на услуги связи