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Общество / Происшествия
9 ноября 2022, 09:40

Пять пассажиров микроавтобуса пострадали в аварии в Екатеринбурге

  Валерия Белякова
ДТП

Авария случилась на улице Металлургов с участием маршрутного автобуса Екатеринбург – пос. Северка. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге травмы получили пять пассажиров рейсового микроавтобуса, который въехал в попутный грузовик. Троих пострадавших — 21-летнюю девушку, 47-летнюю женщину и 44-летного мужчину — доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Еще двое пассажиров самостоятельно обратились в медицинские учреждения. Водитель микроавтобуса в аварии не пострадал. ДТП произошло на улице Металлургов накануне. Автобус выполнял рейс по маршруту № 043, Екатеринбург — пос. Северка. В момент аварии в салоне находилось 11 человек.

Фото: ИА "Ночные новости"

"За рулем автобуса Ford Transit находился 67-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Водитель пояснил, что хотел перестроиться на соседнюю полосу движения и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра", — уточнили в Госавтоинспекции.

Фото: ИА "Ночные новости"

При столкновении удар пришелся на правую переднюю часть микроавтобуса. Из-за чего у маршрутки практически срезало пассажирские двери. Внутри оказалась разорвана обшивка салона, треснуло лобовое стекло.

Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль расследование по факту ДТП. Сотрудники надзорного ведомства также проверят транспортную компанию, которая обслуживает маршрут. 

В ГИБДД призывают автомобилистов внимательно следить за дорожной ситуацией, а пассажиров рейсовых автобусов при отсутствии свободных мест крепко держаться за поручни и ремешки.

Ранее, в Екатеринбурге в районе Ганиной Ямы на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль.

Областная газета Свердловской области

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