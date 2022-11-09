Пять пассажиров микроавтобуса пострадали в аварии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге травмы получили пять пассажиров рейсового микроавтобуса, который въехал в попутный грузовик. Троих пострадавших — 21-летнюю девушку, 47-летнюю женщину и 44-летного мужчину — доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД РФ по Свердловской области.
Еще двое пассажиров самостоятельно обратились в медицинские учреждения. Водитель микроавтобуса в аварии не пострадал. ДТП произошло на улице Металлургов накануне. Автобус выполнял рейс по маршруту № 043, Екатеринбург — пос. Северка. В момент аварии в салоне находилось 11 человек.
"За рулем автобуса Ford Transit находился 67-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Водитель пояснил, что хотел перестроиться на соседнюю полосу движения и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра", — уточнили в Госавтоинспекции.
При столкновении удар пришелся на правую переднюю часть микроавтобуса. Из-за чего у маршрутки практически срезало пассажирские двери. Внутри оказалась разорвана обшивка салона, треснуло лобовое стекло.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль расследование по факту ДТП. Сотрудники надзорного ведомства также проверят транспортную компанию, которая обслуживает маршрут.
В ГИБДД призывают автомобилистов внимательно следить за дорожной ситуацией, а пассажиров рейсовых автобусов при отсутствии свободных мест крепко держаться за поручни и ремешки.
Ранее, в Екатеринбурге в районе Ганиной Ямы на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль.