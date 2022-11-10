ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге. Видео

Задержанный планировал теракт в административном здании в Кировском районе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили террористический акт в Екатеринбурге. Задержан 47-летний житель, у которого изъяты зажигательные устройства, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Подозреваемый планировал взорвать административное здание в Кировском районе Екатеринбурга. Дома у задержанного силовики нашли зажигательные устройства, которые он сам же изготовил.

Выяснилось, что мужчина придерживался взглядов организаций и движений, которые в России признаны экстремистскими.

"Своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти", — уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного следственное подразделение УФСБ России по Центральному военному округу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Подозреваемый заключен под стражу. Силовики разыскивают установленных соучастников преступной деятельности задержанного.

Ранее в Екатеринбурге был задержан завербованный спецслужбами Украины житель, который хотел устроить диверсию на складе Минобороны РФ.