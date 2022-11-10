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Общество / Происшествия
10 ноября 2022, 15:36

В Каменске-Уральском с крыши многоэтажки сорвался уборщик снега

уборка снега

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства происшествия. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по факту происшествия на ул. Ленинградской: рабочий сорвался с крыши многоэтажного дома во время уборки снега. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, управляющая компания дома привлекла для уборки снега индивидуального предпринимателя, который поручил выполнить работу одному из своих сотрудников. Тот в свою очередь предложил поработать своему знакомому. Во время уборки снега оборвался страховочный трос, мужчина упал с крыши.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства происшествия и выяснит, был ли погибший официально трудоустроен. Также сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению правил техники безопасности при выполнении работ, трудового законодательства и деятельности предпринимателя, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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