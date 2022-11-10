В Екатеринбурге пожарные тушат цех на промышленной площадке

Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Фото: ИА "Ночные новости"

Сотрудники МЧС в Екатеринбурге получили сообщение о пожаре на ул. Билимбаевской — в одном из цехов в промзоне загорелась готовая продукция. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

До приезда к месту ЧП пожарно-спасательных подразделений из цеха самостоятельно эвакуировались 2 человека. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для тушения огня привлечены 44 спасателя и 13 единиц спецтехники. Сейчас сотрудники МЧС принимают меры для скорейшей локализации пожара.

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ИА "Ночные новости"