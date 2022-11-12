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12 ноября 2022, 12:04

В Ревде под лед провалились два подростка. Видео

  Валерия Белякова
Водоем

В Ревде на помощь провалившимся под лед подросткам пришли местные жители. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В ревдинском поселке Совхозном два подростка провалились под лед на водоеме. На помощь им пришли местные жители и спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Прибыв на место происшествия спасатели установили, что один ребенок самостоятельно выбрался на берег, еще один ребенок, вместе с двумя мужчинами, которые попытались помочь выбраться детям, находятся в воде", — уточнили в МЧС.

Людей из воды достали с помощью пожарных лестниц, по ним сотрудники МЧС ползком добрались до пострадавших и вытащили всех на берег. Спасенных передали медикам скорой помощи.

Видео: Ревда-инфо

В спасательной операции участвовали пять специалистов 65-й пожарной части, была привлечена одна единица техники. 

В МЧС напоминают, что выход на тонкий лед опасен, передвигаться по нему разрешено только в случае, если его толщина достигает минимум 10 сантиметров. 

Ранее сотрудники МЧС и полиции провели рейд по водоемам и рекам Североуральска и Карпинска, жителей предупредили о штрафах за выход на тонкий лед.

Областная газета Свердловской области

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В Ревде под лед провалились два подростка. Видео