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12 ноября 2022, 18:04

Свердловчанка перевела телефонным аферистам более полумиллиона рублей

  Валерия Белякова
Банкомат

Мошенник заставил жертву оформить кредит, страховку и оплатить комиссию за перевод. Фото: Галина Соловьева

50-летняя жительница Новоуральска оформила на себя кредит и отдала его телефонным мошенникам. Женщине позвонил подставной сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются перевести средства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Аферист убедил напуганную женщину зайти в личный кабинет банка и оформить кредит. Поступившие на счет пострадавшей деньги мошенник предложил направить на хранение в "безопасную ячейку". Злоумышленник прислал женщине документ с информацией о реквизитах для перевода.

Жертва афериста перевела кредитные средства, оплатила страховку и комиссионный сбор. В общей сложности женщина лишилась 694 873 рублей. Однако данной суммы мошеннику оказалось мало. Он предложил пострадавшей перевести остатки денег на абонентский номер. В этот момент женщина поняла, что ее обманули. После этого она обратилась в банк с просьбой заблокировать все счета, а также написала заявление в полицию.

В МВД напоминают, что реальные сотрудники банков никогда не будут спрашивать коды, пароли и номера карт по телефону. С данными просьбами и сообщениями о попытках снятия средств, как правило, звонят аферисты.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мошенники дистанционно оформили кредит в 1,5 миллиона рублей по подложному паспорту.

Областная газета Свердловской области

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