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13 ноября 2022, 16:59

Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту травмирования школьницы во время турпохода

прокурор

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Павел Ворожцов

Ученица гимназии № 18 в Нижнем Тагиле получила травмы во время туристического похода на гору Голый Камень. Городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Девочка 2008 года рождения упала при спуске на тарзанке, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Получив из больницы информацию о травмировании ребенка прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила. После определения степени тяжести травм надзорное ведомство будет решать вопрос о направлении в суд иска с целью взыскания компенсации морального вреда пострадавшей школьнице.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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