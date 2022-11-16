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16 ноября 2022, 09:40

В здании свердловского министерства потушили пожар

  Валерия Белякова
Здание министерства минсоцполитики

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге в здании министерства социальной политики Свердловской области сегодня ночью случился пожар. В подвальном помещении горел мусор, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Из-за пожара дым дошел до 5 этажа, сработала сигнализация, которую услышала охрана здания, уточняют ИА "Ночные новости". Сообщение о ЧП пожарные получили в 4:06 утра. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. 

Фото: ИА "Ночные новости"

"В 04:21 огонь локализован, в 04:27 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:05", — добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Фото: ИА "Ночные новости"

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. На борьбу с огнем были привлечены 46 человек личного состава и 14 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ИА "Ночные новости"

Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили горящий цех в промзоне на улице Билимбаевской.

Областная газета Свердловской области

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