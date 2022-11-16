В дорожной аварии в Екатеринбурге пострадал ребенок

ДТП произошло на перекрестке Уральская — Советская. Фото: читатель "Областной газеты"

Из-за столкновения двух автомобилей пострадал несовершеннолетний пешеход. С различными травмами его доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла на перекрестке улиц Уральская — Советская. Водитель Chevrolet при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Mitsubishi. Из-за столкновения Mitsubishi отбросило на стоящего на трамвайной остановке пешехода.

Фото: читатель "Областной газеты"

Ребенка госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка. Из-за аварии на перекресте временно было парализовано движение трамваев. Восстановить его удалось только спустя 1 час и 38 минут, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, обрушившиеся на Средний Урал снегопады и морозы осложнили дорожную обстановку. Автомобилисты Екатеринбурга третий день в часы пик вынужденно стоят в пробках.