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16 ноября 2022, 12:17

В дорожной аварии в Екатеринбурге пострадал ребенок

  Валерия Белякова
Авария

ДТП произошло на перекрестке Уральская — Советская. Фото: читатель "Областной газеты"

Из-за столкновения двух автомобилей пострадал несовершеннолетний пешеход. С различными травмами его доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла на перекрестке улиц Уральская — Советская. Водитель Chevrolet при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Mitsubishi. Из-за столкновения Mitsubishi отбросило на стоящего на трамвайной остановке пешехода.

Фото: читатель "Областной газеты"

Ребенка госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка. Из-за аварии на перекресте временно было парализовано движение трамваев. Восстановить его удалось только спустя 1 час и 38 минут, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. 

Напомним, обрушившиеся на Средний Урал снегопады и морозы осложнили дорожную обстановку. Автомобилисты Екатеринбурга третий день в часы пик вынужденно стоят в пробках.

Областная газета Свердловской области

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В дорожной аварии в Екатеринбурге пострадал ребенок