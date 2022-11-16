В Екатеринбурге на улице Крауля огнеборцы спасли из пожара 6 человек

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС в 12:15 получили сообщение о пожаре в 16-этажном доме, расположенном на ул. Крауля в Екатеринбурге. Из квартиры на 5-м этаже огнеборцам удалось спасти 6 человек, включая 1 ребенка.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, причина возгорания не уточняется. Из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Информации о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара задействованы 15 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Локализовать огонь удалось в 12:48, сейчас спасатели принимают меры по ликвидации открытого горения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области