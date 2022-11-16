На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с погибшим и двумя пострадавшими

Водители грузовика и иномарки не пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня на 43-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием легковушек Kia и Lada и грузовика КамАЗ. 20-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а двое пассажиров иномарки с различными травмами доставлены в Белоярскую ЦРБ.

По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем Kia, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара КамАЗ выехал на встречку и врезался в автомобиль Lada.

Водители грузовика и иномарки не пострадали, оба в момент ДТП были трезвыми.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Девушка, которая управляла машиной Kia, имеет стаж вождения 1 год, однако за это время она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 48 раз. У водителя грузовика стаж управления транспортными средствами составляет 11 лет, за нарушение правил дорожного движения привлекался 5 раз.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение транспорта. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии, очистке проезжей части. Планируется краткосрочное ограничение движения в то время, когда автомобили КамАЗ и Kia будут доставать с придорожной полосы", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.