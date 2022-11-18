С начала 2022 года кольцовские таможенники изъяли у туристов десятки опасных сувениров

Изъятые ножи туристы везли через границу в качестве сувениров. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

За 9 месяцев 2022 года сотрудники кольцовской таможни изъяли у туристов более 65 единиц холодного оружия. Чаще всего конфискуют ножи и кастеты.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления, подобные вещи туристы часто приобретают за рубежом в качестве сувениров. Однако ножи и другие колюще-режущие предметы должны иметь соответствующие документы и разрешения на провоз через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Один из подобных случаев произошел недавно, когда в багаже гражданина из Узбекистана, прилетевшего рейсом "Наманган — Екатеринбург", таможенники обнаружили 7 ножей. В свое объяснение авиапассажир сообщил, что купил товар для подарков у мастеров на рынке в Узбекистане. Проходил по "зеленому" коридору, потому что с таможенными правилами не знаком, о необходимости декларирования товаров не знал, а следовательно, таможенную декларацию не подавал", — рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Ножи у пассажира изъяли и направили на экспертизу. Исследования показали, что конфискованные предметы относятся к классу клинково-режущего холодного оружия. В отношении гражданина Узбекистана возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП РФ.

Также в течение года сотрудники таможни в аэропорту Кольцово изымали у пассажиров незадекларированные наличные деньги, алкогольную и табачную продукцию, предметы, относящиеся к культурным ценностям. За 10 месяцев 2022 года в воздушной гавани Екатеринбурга зафиксировано 799 эпизодов нарушения таможенных правил, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, с начала 2022 года уральская таможня возбудила почти 6,5 тысяч дел по статьям УК и КоАП РФ.