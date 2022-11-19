СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме на Сахалине

На место взрыва в поселок Тымовский направлены дополнительные силы спасателей. Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

В поселке Тымовском на Сахалине спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилой пятиэтажке, в результате которого обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж и погибли семь человек. В операции задействованы 59 человек и 13 единиц техники.

Из-под завалов извлечены тела семерых человек, трое из которых дети. Пострадали еще девять жильцов, одну женщину доставили в Тымовскую районную больницу. По информации МЧС, под завалами могут находиться еще несколько человек. По предварительным данным, вероятной причиной происшествия стал взорвавшийся газовый баллон, установленный в одной из квартир. Сам дом не газифицирован, сообщает ТАСС.

Видео: telegram-канал Лимаренко Brief

На место ЧП, которое произошло сегодня утром в 5:03 по московскому времени, вылетел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В поселке Тымовском работают три бригады медиков, на помощь им направлены несколько реаниматологов. В центральной районной больнице оборудованы три операционные. Из областного центра на место происшествия вылетел борт санитарной авиации.

"Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулась аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 26 человек и 4 единицы техники, в том числе кинологи и психологи", — сообщают в официальном telegram-канале МЧС России.

Для пострадавших создан пункт временного размещения. Людей обеспечили горячим питанием и спальными местами. Эксперты проверят состояние дома. Разбор завалов продолжится и в темное время суток с помощью световых башен.

В СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по ст. 168 УК РФ ("Повреждение имущества по неосторожности").